صورة نادرة تجمع الملك سلمان بنجله الأمير عبدالعزيز

الرياض - محمد عبدالله - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تجمعه مع نجله الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة.

ونشر حساب "تاريخ آل سعود" على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الصورة النادرة وعلق عليها قائلاً: "صورة نادرة تجمع سيدي الملك سلمان بابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة الحالي، حفظهما الله ورعاهما".

وتفاعل رواد "تويتر" مع الصور، داعين الله عز وجل لهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ الوطن الغالي.

وتظهر الصورة التذكارية، الملك سلمان مرتديا بذلة ويجلس إلى جواره الأمير عبدالعزيز وهو في سن صغيرة.

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