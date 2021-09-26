التأمينات الاجتماعية توضّح خدمة البيانات المالية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة البيانات المالية.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن خدمة البيانات المالية تهدف إلى تعريف المستفيد والقائم بالصرف والمتقاعد على البيانات المالية التي تمت على الحساب التقاعدي مع إرفاق كشف حساب مفصل.

وأضافت: عملاء أنظمة التقاعد يمكنكم الاطلاع على البيانات المالية الخاصة بالمعاش التقاعدي والحصول على كشف حساب مفصل بخطوات ذاتية ومباشرة.

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