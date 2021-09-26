توضيح من الغذاء والدواء بخصوص «خلطات الزيوت والكريمات»

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الإجراءات النظامية المطلوبة لإنتاج خلطات الزيوت والكريمات.

وقالت الهيئة – عبر تويتر- إنَّ الإنتاج بتلك الحالة، يتطلَّب استخراج سجل تجاري يتضمن: نشاط تصنيع وبيع منتجات التجميل وترخيص المصنع المحلي إذا وجد، أو التعاقد مع مصنع لتصنيع المنتجات ثم إدراجها في النظام حسب الدليل الإرشادي اضغط هنا.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد للهيئة عن : «الإجراءات المطلوبة بشأن الخلطات من الزيوت والكريمات لإنتاج منتج مرطب صالح للاستخدام (أسر منتجة)».

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