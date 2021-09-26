«نادي الصقور» يوضح آلية تراخيص طرح الصقور المسموح بمشاركتها في المزاد

الرياض - محمد عبدالله - أوضح نادي الصقور السعودي، اليوم الأحد، آلية تراخيص طرح الصقور المسموح بمشاركتها في مزاد نادي الصقور السعودي (الشاهين البحري التام فرخ وقرناس).

وبيَّن النادي، في بيان، أنه بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يقوم الطاروح بعد عملية الطرح بالتواصل مع فرق مزاد نادي الصقور السعودي المنتشرة في مناطق المملكة.

وأشار إلى أنَّه سيبدأ الفريق بإكمال الإجراءات اللازمة ومن ضمنها تعبئة نموذج تسليم الصقر والحصول على البيانات الخاصة بالطاروح لإنهاء إجراءات الحجوزات، والاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالمزاد، وتنتهي بوصول الطاروح لمدينة الرياض حيث يقام المزاد، وسيقوم فريق المزاد بتعبئة وثيقة تسجيل الطرح التي تشتمل على رقم رخصة الطرح.

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