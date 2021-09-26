برابط التقديم.. صندوق هدف يطلق 4 دورات تدريبية بالشراكة مع جوجل

الرياض - محمد عبدالله - أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية«هدف» 4 دورات تدريبية إلكترونية متخصصة عبر منصة دروب بالتعاون مع جوجل.

وأكد صندوق هدف عبر موقعه الإلكتروني أن الدورات التدريبية الإلكترونية التي يتم تقديمها من خلال برنامج دروب غطي 4 مجالات: IT Support، UX Design، Data Analytic، Project Management، وذلك بالشراكة والتعاون مع Google ومن خلال منصة Coursera أحد أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني.

ويهدف البرنامج إلى تطوير كفاءة الكوادر الوطنية وتنمية قدراتهم ومهاراتهم لتتوافق مع احتياجات وتوجُّهات سوق العمل السعودي، وفقا لصندوق هدف.

وأوضح صندوق هدف أنه يتم تقديم البرنامج التدريبي بشكل إلكتروني، ويحصل المتقدم على شهادة اجتياز مقدمة من Google وCoursera عند اجتيازه جميع متطلبات البرنامج.

ويدعو صندوق هدف الباحثين والباحثات عن عمل وموظفي القطاع الخاص، للتسجيل والاستفادة من الدورات التدريبية في برنامج «دروب Nano» عبر المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني «دروب».

شروط الاشتراك في دورات برنامج دروب

وأكد صندوق هدف أن الاشتراك في الدورات التدريبية تتطلب شروط عديدة منها:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

وأن يكون مستوى اللغة الإنجليزية متوسطاً على الأقل.

ووفقا لصندوق هدف فإن المقاعد محدودة، وسيتم الترشيح آليًا من خلال النظام بناء على توفر المقاعد واستيفاء الشروط، وستكون الأولوية لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل، ويمكن التقدم للبرنامج من خلال هذا الرابط «اضغط هنا».

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