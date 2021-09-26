بالفيديو.. «وقاية» تعلن استمرار إيقاف المقاصف المدرسية احترازيًا بالمرحلتين المتوسطة والثانوية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية"، استمرار إيقاف أعمال المقاصف المدرسية احترازيا في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك تحقيقا للعودة الآمنة للدراسة.

كانت وزارة التعليم، أصدرت تعميما في وقت سابق الشهر الماضي، يوضح آلية التعامل مع المقاصف ووجبات الغذاء خلال العام الدراسي الجديد، وذلك عملا بالبروتوكولات الصحية المشار إليها من وزارة الصحة في الدليل الإرشادي الوقائي.

وأعلنت وزارة التعليم إيقاف العمل في المقاصف أو الكافتيريا داخل المدرسة، مع السماح للطلاب بتناول وجبات الإفطار في الفصول.

وأكدت التعليم، ضرورة إحضار الطلاب الأطعمة من المنزل، كما حثث أولياء الأمور على تزويد أبنائهم بالوجبة الغذائية وتوضيح أهمية ذلك في مكافحة العدوى.

وأوضحت التعليم، أنه يمكن السماح للمتعهد بالمقصف بالمرور على الطلبة داخل الفصول لبيع (علب المياه فقط) قبل انتهاء الحصة مع التأكيد على المعلمين بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية لضمان تحقيق التباعد الجسدي.

اقرأ أيضا|

التعليم: إيقاف العمل بالمقاصف المدرسية.. وتوضح آلية تناول الوجبات للطلاب