القيادة تهنئ رئيس تركمانستان بذكرى استقلال بلاده

الرياض - محمد عبدالله - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس قربان قولي بيردي محمدوف، رئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس تركمانستان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب تركمانستان الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

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