وزير الثقافة يكلّف «الزامل» أمينًا لمكتبة الملك فهد الوطنية

الرياض - محمد عبدالله - كلّف الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، الدكتور منصور بن عبدالله الزامل، أميناً لمكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض.

ويحمل الزامل درجة الدكتوراه في تخصص دراسة المعلومات من جامعة فلوريدا الأمريكية عن رسالة تقييم الخدمات المكتبية والمعلوماتية المقدمة عبر الشبكة العنكبوتية لطلبة التعليم عن بعد في أقسام المكتبات.

وشغل الزامل منصب عميد شؤون المكتبات في جامعة الملك سعود، فضلا عن عضويته بجمعيتي «الشرف الدولية للمكتبات والمعلومات، والمكتبات والمعلومات السعودية»، كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات العالمية المتخصصة في المكتبات.

وتعدّ مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض، إحدى أعرق المكتبات السعودية، وحولت إلى مكتبة وطنية بناءً على اقتراح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عندما كان أميراً لمنطقة الرياض-، بعد أن أنشئت كمعلم تذكاري، بمناسبة تولي الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود، مقاليد الحكم عام 1402؛ لتكون تحفة معمارية بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض التي قدمت الأرض والإشراف الفني والمعماري، والإداري.

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