بالفيديو.. أخصائي يوضح أسباب ضعف النظر والعمر المرتبط بها

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد أخصائي العيون الدكتور أحمد الأمير، أسباب ضعف النظر لدى مختلف الفئات العمرية.

وقال الأمير خلال لقائه ببرنامج «صباح السعودية» المذاع على قناة «السعودية»، إنَّ من بين أسباب ضعف النظر: الماء الأبيض والجلوكوما، والعيوب الانكسارية (طول وقصر وانحراف النظر) وأمراض القرنية والشبكية ويحدّد ذلك طبيب العيون من خلال الفحص.

وتابع أخصائي العيون، أنَّ ضعف النظر قد يصيب جميع الفئات العمرية لكن الأطفال لا يعرفون إصابتهم بخلاف الكبار، ويمكن للوالدين اكتشاف ضعف النظر لدى أبنائهم في حال عدم قدرة الطفل على الحركة بشكل طبيعي، وفي عمر المدارس يبدأ قصر النظر، بينما يبدأ ضعف النظر لدى الكبار بعد سن الأربعين.

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