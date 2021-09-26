تطبيق توكلنا يوضح خطوات تحديث البيانات ورقم الجوال

الرياض - محمد عبدالله - أوضح تطبيق توكلنا خطوات تحديث البيانات ورقم الجوال من خلال الموقع الرسمي للتطبيق، مشيرًا إلى تفاصيل إقرار القادمين إلى المملكة، واستعراض بيانات سجل السفر الدولي.

وأكد تطبيق توكلنا عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن تحديث رقم الجوال في تطبيق توكلنا من من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على «المساعدة» من صفحة تسجيل الدخول

- ثم اختيار تحديث رقم الجوال

- ثم اختيار نوع المستخدم

- ثم إدخال البيانات المطلوبة

- ثم التوثيق برمز التحقق وتحديث رقم جوال المستخدم في النظام.

وشدد تطبيق توكلنا على أهمية التأكد من إلغاء الرقم من حساب أي شخص آخر.

تفاصيل إقرار القادمين إلى المملكة

وكان تطبيق توكلنا كشف تفاصيل الإقرار الذي سيظهر فور وصول القادمين إلى المملكة؛ حيث قال عبر حسابه بموقع«تويتر»: «عند وصولك إلى المملكة العربية السعودية ومن أجل سلامتك وسلامة من تحب فإنه يتوجب عليك الإقرار والإفصاح عبر تطبيق توكلنا عن معلومات سفرك».

وأضاف تطبيق توكلنا: «في حال كانت إجابتك: نعم؛ فإنك تقر بإقامتك في إحدى الدول المذكورة في الإفصاح ويتوجب عليك تطبيق إجراءات الحجر حسب الإجراءات الموضحة في التطبيق، وسيتم تحديث حالتك الصحية في توكلنا فور استلام نتائج الفحص من وزارة الصحة».

وأضاف تطبيق توكلنا أنه في حال كانت إجابتك: لا؛ فإنك تقر بعدم إقامتك بأي من الدول المشار إليها.

استعراض بيانات سجل السفر الدولي

وكان تطبيق توكلنا أوضح عبر حسابه الرسمي أن استعراض بيانات سجل السفر الدولي تبدأ بالتوجه إلى لوحة البيانات ثم الضغط على أيقونة سجل السفر.

ثم الاضطلاع على الرحلات مع إمكانية استعراض بيانات الرحلات بالضغط عليها، ومن ثم تظهر بيانات الرحلة، وفقًا لتطبيق توكلنا.

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تطبيق توكلنا يوضح آلية استعراض بيانات سجل السفر الدولي