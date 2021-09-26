تحذير لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية من انخفاض مدى الرؤية

الرياض - محمد عبدالله - نبه «أمن الطرق»، اليوم الأحد، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من الأحساء وبقيق والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، نتيجة لحالة الطقس بالمنطقة، نظرا لتقلب أحوال الطقس والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وذكر الحساب الرسمي للقوات الخاصة لأمن الطرق، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تنبيه... لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (الأحساء - بقيق)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله رياح نشطة يُصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا.. نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة . متمنين السلامة للجميع.

وفي تغريدة ثانية كرر «أمن الطرق» التحذير قائلا: تنبيه... لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من (النعيرية - حفر الباطن - قرية العليا)، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله رياح نشطة يُصاحبها أتربة مثارة مما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا.. نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة. متمنين السلامة للجميع.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الأحد، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض. ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد، فإن هناك استمرارا لتأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة»، فيما لا تزال الفرصة مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة».

اقرأ أيضا:

«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 4 مناطق