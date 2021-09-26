شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 محلاً مخالفاً بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجهات المعنية، جولات رقابية في المحال والمركز التجارية في محافظة الجبيل، أسفرت عن إغلاق 16 محلاً مخالفاً للاشتراطات البلدية والصحية، وضبط شقة سكنية مخالفة، استغلها عمال وافدون كمخبز لصنع المخبوزات وبيعها على المحلات في المحافظة.

وأوضحت الأمانة أن الشقة تفتقر لأدنى الاشتراطات البلدية والصحية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

من جانب آخر، اختتمت الأمانة حملة معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري في محافظة بقيق وعين دار والمراكز التابعة لها، التي تأتي ضمن مبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للارتقاء بجودة الحياة والخدمات البلدية المقدمة.

وتضمنت الحملة القيام بإعادة سفلتة الشوارع الرئيسة وتركيب اللوحات الإرشادية بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وصيانة أعمدة الإنـارة والأحواض الزراعية وتشذيب الأشجار وزراعة أكثر من 5000 زهرة، ورفع وإزالة 8780 متراً مكعباً مخلفات بناء وهدم، وشطب 161 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة على الجدران، ومعالجة أكثر من 357 حاوية نظافة في محافظة بقيق.