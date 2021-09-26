السعودية | بمفاجآت غير مسبوقة..هذا موعد انطلاق موسم الرياض

شكرا لقرائتكم بمفاجآت غير مسبوقة..هذا موعد انطلاق موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحت شعار #تخيل_أكثر، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بمساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، مكوّنة من 14 منطقة.

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وأشار آل الشيخ، إلى عقد مؤتمر صحافي في الرابع من الشهر القادم للإعلان عن تفاصيل الموسم، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

كما أكد أن هذا الموسم الذي تنظمه أيادي سعودية سيبهر العالم، مشيراً إلى أنه يشتمل على 7500 فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، و350 عرضا مسرحيا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

وجهة ترفيهية سياحية وحاضنة مفضلة

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجاً من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل العاصمة السعودية حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف وطنية متعددة، كرفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

إلى ذلك، يسعى موسم الرياض لأن تكون العاصمة وجهة ترفيهية سياحية، وترسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية على مستوى العالم.