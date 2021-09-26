منصة قوى توضح آلية تجديد وإصدار رخص العمل

الرياض - محمد عبدالله - حدَّدت منصة قوى آلية إصدار وتجديد رخص العمل لموظفي المنشأة من الوافدين وهي بمثابة موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل في السوق السعودي.

وأوضحت منصة قوى عبر موقعها الإلكتروني أن خطوات تجديد وإصدار رخص العمل تتمثل فيما يلي:

١. الدخول على موقع قوى «اضغط هنا»، واختيار المنشأة ثم اختيار خدمة (إصدار أو تجديد رخص العمل).

٢. اختيار الموظفين المراد إصدار أو تجديد رخص العمل لهم.

٣. اختيار إرسال الطلب.

٤. تسديد الرسوم من خلال البنوك المحلية باستخدام رقم السداد.

وأكدت منصة قوى أنَّه يجب على المنشأة إصدار رخصة العمل للموظف الوافد خلال أول 90 يومًا بعد دخوله للمملكة.

ويسمح للمنشأة بتجديد رخصة العمل في حال تبقي 180 يومًا أو أقل على انتهاء صلاحيتها، وفقا لمنصة قوى.

شروط الإعفاء من المقابل المالي

وأوضحت منصة قوى أن المنشآت المعفاة من المقابل المالي هي التي تضم 9 موظفين فأقل «مجموع السعوديين وغير السعوديين على مستوى الرقم الموحد».

بشرط أن يكون المالك متفرغ للعمل ومسجل في التأمينات الاجتماعية وجود موظف سعودي واحد على الأقل بالمنشأة غير المالك ويكون متفرغ للعمل بالمنشأة ومسجل بالتأمينات الاجتماعية، وفقا لمنصة قوى.

تستحق هذه المنشآت إعفاء من المقابل المالي خلال السنة المالية الواحدة لعدد 4 من الموظفين غير السعوديين، وفقا لمنصة قوى.

ووفقا لمنصة قوى فأن المنشآت الصناعية تستحق الإعفاء من المقابل المالي بشرط وجود إعفاء من وزارة الصناعة، مشيرة إلى أنه يتم إعفاء العدد المعرف من وزارة الصناعة للموظفين غير السعوديين من المقابل المالي لهذه المنشآت.

وأكدت منصة قوى أن المقابل المالي لتجديد وإصدار رخص العمل يتمثل فيما يلي:

700 ريال شهريا لكل موظف وافد لا يزيد عن عدد الموظفين السعوديين

800 ريال شهريا للموظفين الوافدين الذين يزيدون عن عدد الموظفين السعوديين

مثال:

منشأة رقم موحد لديها 5 موظفين سعوديين و7 موظفين غير سعوديين

يتم احتساب المقابل المالي بقيمة 800 ريال شهرياً لأول موظفَين غير سعوديَين

يتم احتساب المقابل المالي بقيمة 700 ريال شهرياً لباقي الموظفين غير السعوديين (5 موظفين)

يُذكر أن منصة «قوى»، تم إطلاقها في أبريل من العام الحالي 2019، بهدف تحسين تجربة المستخدم والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة له من قطاع العمل.

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