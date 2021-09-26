الأرصاد: أمطار رعدية وأتربة وغبار على عدة مناطق.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره لطقس اليوم الأحد، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

وأشار إلى أن هناك استمرارًا لتأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة»، فيما لا تزال الفرصة مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة».

وعن حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

وذكر تقرير الأصاد أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 30-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.