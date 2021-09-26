بالفيديو.. أشهر طرق الغش في سوق السيارات المستعملة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - رصد تقرير لقناة "الإخبارية"، مشاكل سوق السيارات المستعملة بالمملكة، مستعرضًا بعض أساليب الغش التي قد يغفل عنها المشتري.

وأوضح التقرير أنَّ المشكلات التي تواجه أسواق بيع السيارات المستعملة تشمل الغش وقلة الخبرات وتأرجح الأسعار، وعدم وجود جهة رسمية لمتابعة هذا السوق.

وأكد التقرير، أن الكثير من زبائن سوق السيارات المستعملة، يقعون فريسة لحالات نصب وغش تجاري نتيجة افتقارهم إلى الخبرة الكافية لتقييم السيارة واكتشاف ما بها من عيوب ومشاكل فنية، وهو ما يجعل عملية الشراء أمرًا مخيفًا يتطلب الكثير من البحث والوقت.

وأشار التقرير إلى أشهر طرق الغش في السيارات المستعملة، والطريقة الأولى تكون بالتلاعب بعداد السيارة؛ مؤكدًا أن البعض يتلاعب بالعداد ويمرون على الفحص دون كشف تلاعبهم.

ولفت التقرير إلى أن الطريقة الثانية للغش، تتمثل في إعادة بيع السيارة التالفة مرة أخرى بالأسواق بعد إصلاحها وتعرض على أنها جديدة، خاصة التلفيات الناتجة عن حوادث، مشددًا على أن الغش يطال أيضا قطع غيار السيارات.

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