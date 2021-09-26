بالفيديو.. قانوني يحذر من التسول: خطر أمني واقتصادي واجتماعي

الرياض - محمد عبدالله - قال د. ماجد قاروب، المحامي والمستشار القانوني، إنَّ المجتمع عليه أن يعرف جيدًا أمانة المال، وأن الصدقة سيحاسب عليها أمام الله، وذلك في معرض حديثه عن ظاهرة التسول في الأماكن الخاصة.

وأضاف "قاروب"، في تصريحات لبرنامج "اليوم"، عبر فضائية "الإخبارية"، أن الأقربين أولى بالمعروف وهم أحق الناس بالصدقات، مؤكدًا أن الشخص المتسول يتواجد في الشارع لأنه يعرف أن هناك من سيدفع له.

وأشار المستشار القانوني، إلى أن التسول في الأماكن الخاصة يمثل خطرًا أمنيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشددًا على دور أصحاب المال والمراكز التجارية وكذلك أئمة المساجد لمحاربة هذه الظاهرة.

وتابع: "إذا نشف المنبع والذي يتمثل فيمن يمنحون المتسول هذه الأموال، واستعمال العقول بدلا من العواطف، سيختفي المتسولون من الشارع نهائيًا".

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