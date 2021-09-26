«أبشر» توضِّح الإجراء المطلوب حال توقف شريحة الجوال

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت منصة أبشر، الإجراء المطلوب في حالة توقف شريحة الجوال.

وأضافت المنصة، عبر حسابها الرَّسمي بموقع «تويتر»، أنَّ المستفيد في تلك الحالة يمكنه زيارة أحد أجهزة الخدمة الذاتية لمنصة أبشر لتحديث رقم الجوال، ويمكن معرفة مواقع الأجهزة عبر زيارة الرابط اضغط هنا:

وتقدم منصة «أبشر» كل الخدمات في وزارة الداخلية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات؛ وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة. ويستفيد من خدمات المنصة المواطنون والمقيمون المسجلون والمفعلون ببوابة أبشر ممن لديهم عمالة منزلية.

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