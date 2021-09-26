بمناسبة اليوم الوطني.. 27 فعالية للأيتام وذوي الإعاقة في «موارد الرياض»

الرياض - محمد عبدالله - اختتمت دور ومراكز الإيواء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أمس السبت، فعالياتها التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمناسبة اليوم الوطني91 وشارك فيها جميع المستفيدين من الرعاية داخلهافي العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها.

وقال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي إن عدد الاحتفالات بهذه المناسبة الغالية بلغت«27» احتفالًا وجاءت كنوع من ترسيخ الاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن في نفوس المشمولين بالرعاية في دور الإيواء حيث شملت مراكز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالعاصمة الرياض ومحافظاتها ودور رعاية المسنين والمسنات ودور التربية والحضانة للأيتام بالإضافة إلى مؤسسة رعاية الفتيات ودار الملاحظة الاجتماعية للبنين بالرياض.

وأضاف الدكتور الحربي أن الفعاليات كانت تحكي عن تأسيس ومسيرة الوطن الغالي، وتبرز إنجازاته العظيمة من خلال العروض المسرحية والفقرات الإنشادية والقصائد الوطنية التي تعبر عن حب الوطن، والعديد من المسابقات والجوائز القيمة، إضافةً إلى بعض الأركان الشعبية التي خُصصت للتعريف بثقافة كل منطقة قُدمت بشكل مميز يليق بهذه المناسبة مثمنًا ماتحظى به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من عناية خاصة واهتمام دائم من القيادة الرشيدة في كل مايتعلق بالرعاية الاجتماعية لجميع الفئات التي تقوم على خدمتها وداعيًا الله- عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن وأن يُعيد عليه هذه المناسبة أعوامًا مديدة وهو بأمن واستقرار ورخاء.