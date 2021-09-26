تنبيهات الأرصاد: ضباب وسحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة في 11 منطقة

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوُّن ضباب وسحب رعدية ونشاط للرياح والأتربة بـ11 منطقة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

ضباب ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الشرقية «الجبيل، الخبر، الدمام، العديد، القطيف، رأس تنورة» وجازان «الدرب، جازان، فرسان» ومكة المكرمة «جدة، رابغ، القنفذة، الليث» تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

رياح نشطة وسحب رعدية

فيما تشهد مناطق جازان «الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، سراه عبيدة، ظهران الجنوب» والباحة «العقيق، بلجرشي، الباحة» ومكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان، الجموم، العاصمة المقدسة، عرفات» رياحًا نشطة وتكوُّن سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

أتربة مثارة

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية على مواقع «رفحاء، عرعر» بمنطقة الحدود الشمالية و«دومة ، الجندل، سكاكا» بمنطقة الجوف و«الشنان، حائل، بقعاء» بمنطقة حائل و«الأحساء، النعيرية، حفر الباطن، قرية العليا، الجبيل، الخبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، رأس تنورة، بقيق» بالمنطقة الشرقية و«تثليث،طريب، بيشة» بعسير و «الخرج، الدرعية، الدلم، الزلفي، العاصمة الرياض، حريملاء، المزاحمية، رماح» بمنطقة الرياض و«بدر الجنوب، نجران، حبونا، خباش، ثار، يدمة» بمنطقة نجران.

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