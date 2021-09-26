الحيزان يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال المملكة وطقسًا معتدلًا على شمال المملكة والمناطق كافة في الصباح الباكر، فيما يميل الطقس للحرارة وسط النهار.

وأضاف الحيزان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنَّ الرياح تكون نشطة على الجزء الشرقي من شبه الجزيرة العربية مع احتمال ظهور الموجات الغبارية، في جنوب شرق وجنوب العراق والكويت والبحرين والمنطقة الشرقية وقطر والإمارات وجبال الحجر العمانية، والجزء الشرقي من الربع الخالي وما بين الشرقية والرياض.

وتابع: أنَّ تلك الأجواء تشمل نشاطًا للرياح في نجران وسواحل المدينة المنورة وسواحل تبوك الجنوبية وشرق منطقة مكة المكرمة، فيما يمتدّ غطاء سحابي للمرتفعات ومكة والمدينة وشمالها وجنوب تبوك.

واستكمل: تتهيَّأ فرص الأمطار في جازان وعسير والباحة وجنوب مكة وشمالها واليمن وصلالة العمانية والحزام الثالث من جبال الحجر العمانية وجنوبها.

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