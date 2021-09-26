«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية على 4 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار الأحد، تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

ووفق ما ذكر الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد، فإن هناك استمرارا لتأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة»، فيما لا تزال الفرصة مهيأ لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة».

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف المتر على الجزء الأوسط، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال «الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 30-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر يصل إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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