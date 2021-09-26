نشرة «عاجل».. الإطاحة بمتحرشي جدة والطائف وفتح التقديم على ترقية شاغلي الوظائف التعليمية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم أخبار السعودية، يوم السبت؛ والتي كان أبرزها القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة، وكذلك القبض على مواطن تحرش بسيدة بأحد الأماكن العامة في محافظة الطائف، بجانب فتح باب التقديم على ترقية شاغلي الوظائف التعليمية لمن هم على رتبة معلم ممارس أو على رتبة معلم متقدم.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

مصادر «عاجل»: التعليم تعلن موعد فتح باب التقديم على ترقية شاغلي الوظائف التعليمية وتوضح الشروط

كشفت مصادر «عاجل» أن وزارة التعليم أعلنت موعد فتح باب التقديم على ترقية شاغلي الوظائف التعليمية لمن هم على رتبة معلم ممارس أو على رتبة معلم متقدم.

القبض على مقيم مصري تحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بجدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.

بالفيديو.. «الداخلية» تعلن الإطاحة بـ«متحرش الردف» في الطائف

أعلنت وزارة الداخلية، القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر، لارتكابه جريمة التحرش، بسيدة بأحد الأماكن العامة بمحافظة الطائف.

متى سينتهي «كورونا» وهل تراجعت خطورته؟ طبيب يجيب

أكد أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية د.محمد العاسمي أن العالم في طريقه للخلاص من فيروس كورونا.

الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق وأمطار متفاوتة على 4 مرتفعات.. الأحد

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس الأحد أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجرا على معظم المناطق.

ابتكار سعودي جديد يكشف عن التشوهات الخلقية لدى الأجنة

حصلت عضو هيئة التدريس بقسم المختبرات الطبية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عائشة عليمي، ضمن فريق بحثي، على براءة اختراع أمريكية للكشف عن الاعتلال في الأجنة.

مستشار قانوني لـ«عاجل»: عقوبات صارمة ينتظرها مخالفون للأنظمة في اليوم الوطني

قال المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن منصور الحليس، إن ما صدر في بعض المقاطع المتداولة وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته الجهات الأمنية في عدة مواقع من مناطق المملكة مؤخرا في فترة الاحتفاء باليوم الوطني 91 يعد من المخالفات لعدد من الأنظمة التي سنها المنظم.