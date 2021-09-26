بكلمات مؤثرة.. ابن الشهيد الشهري يتحدث عن استشهاد والده ويوجه رسالة لأبطال الحد الجنوبي

الرياض - محمد عبدالله - عبر ابن الشهيد الرئيس رقباء سالم بن مهدي الشهري من القوات البرية الملكية السعودية، عن فخره واعتزازه باستشهاد والده في سبيل الدفاع عن الوطن.

وخلال مقطع فيديو، بثه الحساب الرسمي لوزارة الدفاع بموقع «تويتر»، قال ابن الشهيد الشهري: إن والده علمه حب الوطن والعطاء والحياة العسكرية والتضحية من أجل الوطن، مُؤكدًا أنه يشعر بحالة فخر كبيرة جدًا عندما يعلم الناس بأنه ابن شهيد.

ووجه ابن الشهيد الشهري، رسالة لأبطال الحد الجنوبي، قائلًا: الوطن في هذه الفترة يحتاج منهم إلى الهمة والوقوف، مُعربًا عن ثقته الكاملة في هؤلاء الأبطال وقدرتهم على مواجهة التحديات.

وبكلمات رقيقة، وجه ابن الشهيد الشهري رسالة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد خلالها أن خادم الحرمين بمثابة الأب له ولكافة المواطنين، مُعربًا عن فخره الشديد بكونه ابنًا لأحد شهداء هذا الوطن.

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