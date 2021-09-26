عاجل | تحرك لحصر مشكلات القطاع الصحي وشركات التأمين

ووضع المجلس والاتحاد استبانة، لمعرفة التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة للمستثمرين بالقطاع الصحي في علاقتهم بقطاع التأمين الصحي.
الهدف من الاستبانة
يعتبر الاستثمار في القطاع الصحي أحد أهم مجالات الاستثمار التي أولتها «رؤية المملكة 2030» أهمية كبرى، بينما تحرص الدولة على تذليل كل المعوقات والتحديات التي تواجه بيئة الأعمال والاستثمار فيه.
و تهدف الاستبانة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة المستثمرين بالقطاع الصحي في علاقتهم بقطاع التأمين الصحي، وذلك للخروج بدراسة تفصيلية شاملة بشأنها، ووضع الحلول المقترحة والممكنة لمواجهتها، والرفع بها للجهات ذات العلاقة.
المرافق الصحية في القطاع الخاص 2020
المستشفات 167
الأسرة 19.427
المجمعات الطبية 3.005
عيادات خاصة 49
مختبرات 174
مركز تأهيل 172
محلات نظارات 1.699
مركبي أسنان 86
صيدليات 9.026
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