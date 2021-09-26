شكرا لقرائتكم خبر عن 32 تشكيليا و45 عملا في «السعودية دارنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك 32 فنانا تشكيليا من جنسيات مختلفة، بـ45 عملا فنيا في معرض «السعودية دارنا» الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية «جسفت» فرع الجبيل، في القاعة المتعددة الأغراض بمدينة الجبيل الصناعية، ويشمل المعرض لوحات تشكيلية، ومجسمات ومنحوتات فنية، إضافة إلى مشاركة المواهب الفنية من الطلاب والطالبات.

وقالت مدير الجمعية نادية العتيبي إن الأعمال المشاركة تنوعت بين التشكيل والمنحوتات والمجسمات الفنية، التي عبرت بشكل لافت عن المشاعر الوطنية لفنانين من السعودية والأردن وفلسطين وباكستان من أعضاءالجمعية، نحو وطننا الغالي، جمعوا فيها بين العادات والتقاليد والموروث الأصيل، كما عبرت الأعمال المشاركة عن رؤية المملكة 2030، وجهود المملكة الإنسانية للعالم.

وأضافت: نجحت الأعمال الفنية في تصوير التمكين الذي حظيت به المرأة السعودية في وطننا الغالي في مختلف مجالات النماء والتعلم، والحضور اللافت لها في أبرز المحافل المحلية والدولية كفتاة سعودية فخورة بنفسها وبوطنها، كذلك كانت ثقافات الفنانين المختلفة كل على حسب انتمائه ومدينته حاضرا بقوة، فنرى التراث السعودي المتنوع في الأزياء وأساليب الضيافة المختلفة بارزة في أعمالهم بشكل مميز، إضافة إلى قدرة الفنانين المشاركين من جنسيات مختلفة على التعبير عن التراث والثقافة السعودية، كل ذلك شكل تناغما جميلا وتمايزا كان له أثر جذاب لإثراء الحراك الفني في مدينة الجبيل.