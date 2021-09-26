شكرا لقرائتكم خبر عن 32 تشكيليا و45 عملا في «السعودية دارنا» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت مدير الجمعية نادية العتيبي إن الأعمال المشاركة تنوعت بين التشكيل والمنحوتات والمجسمات الفنية، التي عبرت بشكل لافت عن المشاعر الوطنية لفنانين من السعودية والأردن وفلسطين وباكستان من أعضاءالجمعية، نحو وطننا الغالي، جمعوا فيها بين العادات والتقاليد والموروث الأصيل، كما عبرت الأعمال المشاركة عن رؤية المملكة 2030، وجهود المملكة الإنسانية للعالم.
وأضافت: نجحت الأعمال الفنية في تصوير التمكين الذي حظيت به المرأة السعودية في وطننا الغالي في مختلف مجالات النماء والتعلم، والحضور اللافت لها في أبرز المحافل المحلية والدولية كفتاة سعودية فخورة بنفسها وبوطنها، كذلك كانت ثقافات الفنانين المختلفة كل على حسب انتمائه ومدينته حاضرا بقوة، فنرى التراث السعودي المتنوع في الأزياء وأساليب الضيافة المختلفة بارزة في أعمالهم بشكل مميز، إضافة إلى قدرة الفنانين المشاركين من جنسيات مختلفة على التعبير عن التراث والثقافة السعودية، كل ذلك شكل تناغما جميلا وتمايزا كان له أثر جذاب لإثراء الحراك الفني في مدينة الجبيل.