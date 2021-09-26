شكرا لقرائتكم خبر عن «مسيرة عطاء» من بر الشرقية لـ50 ألف أسرة مستفيدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية البر بالمنطقة الشرقية «مسيرة عطاء بر الشرقية» بمناسبة اليوم الوطني، وقال المتحدث الرسمي للجمعية فيصل بن مقبل المسند إن الجمعية تفخر بتقديم الدعم التنموي والبرامج التنموية والإغاثية لأكثر من 50 ألف أسرة بالمنطقة، ما يؤكد الدور الرائد، الذي تؤديه الجمعية في تنمية الوطن والمواطنين بهدف الارتقاء بالمواطن السعودي، وإسهاما في التنمية المجتمعية.

ولفت المتحدث إلى جهود الجمعية في العمل الإنساني وإسهامها على المستويين المحلي والدولي في خدمة الإنسانية، من خلال جهودها في التنمية، مشيرا إلى أن حصول الجمعية خلال عام 2020 على جائزة الأسرة العربية 2020، التي منحتها لها الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية، نظرا لجهودها الإنسانية في رعاية الأسرة العربية، يعد إنجازا وفخرا للوطن.

وأوضح أن الجمعية قدمت العديد من الخدمات التنموية والإغاثية للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بالمنطقة الشرقية، إذ قدمت دعما إغاثيا لـ11803 أسر، ودعمت 12159 أسرة من خلال برامج الصدقات، ودعمت 390 ألف مستفيد دعما مخصصا لجائحة كورونا، كما قدمت برامج الأسرة والطفل لـ7157 أسرة، وقدمت خدمات إسكانية لـ3846 أسرة، ودعمت المبادرات التنموية لـ730 أسرة، وكفلت 1185 يتيما وأسرة، وقدمت منحا دراسية وتعليمية لـ928 أسرة، فضلا عن تقديم برامج الدعم الصحي والوقائي لـ575 أسرة بالمنطقة الشرقية، إسهاما في دعم جهود وزارة الصحة بالمنطقة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية خلال عام 2020 إلى 50.294 أسرة بالمنطقة الشرقية، قدمت لهم الجمعية خدمات متنوعة ما بين إغاثية وتنموية.

وأضاف: تشمل الخدمات التنموية للجمعية تدشين عدد من المشاريع النوعية بالمنطقة، وتشجيع صناعات الأسر المنتجة ودعمها وتسويقها، ودعم بناء القدرات الإنتاجية للأسر لتسهم الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في نمو الاقتصاد والناتج الوطني، بعد أن كانت في السابق أسرا تتلقى دعما ماديا مباشرا من الجمعية.