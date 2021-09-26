شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعو «بناء» يوزعون الهدايا على 50 أسرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شارك 20 متطوعا ومتطوعة من وحدة التطوع بجمعية «بناء» لرعاية الأيتام بالشرقية في توزيع الهدايا على 50 أسرة من مستفيدي الجمعية بالدمام والخبر، بمناسبة اليوم الوطني الـ91. وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي، أن الفكرة التي ابتكرها فريق المتطوعات تؤكد مشاعرهن الرائعة تجاه تلك المناسبة الوطنية، مشيرا إلى أن الهدايا تتضمن صناديق تم تجهيزها لتوزيعها على الأسر المستفيدة، وتحتوي على هدايا وأغراض للاحتفال بالمناسبة، وألعاب ومسابقات والحلوى والورود، إضافة إلى نباتات منزلية خضراء بهدف تشجيعهم على الاهتمام والعناية بالتشجير، ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.