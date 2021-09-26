شكرا لقرائتكم خبر عن نزلاء «صحي سيهات» يمشون 91 دقيقة احتفالا بيوم الوطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمجموعة من العروض والفعاليات التي تعكس وتترجم الحب والانتماء والولاء لهذا الوطن المعطاء، احتفت الخدمة الاجتماعية بمركز رعاية المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة بالمجمع الصحي الاجتماعي التابع لجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية، باليوم الوطني السعودي الـ 91 تحت شعار «هي لنا دار».

فقرات متنوعة

وتضمن الاحتفال، الذي قدمه الأخصائي الاجتماعي مكي آل خليفة وشارك فيه طلاب مدرسة سعد بن الحارث المتوسطة بحضور المدير العام للمجمع د. نايف الدبيس، العديد من الفقرات المتنوعة، وافتتح بتلاوة عطرة من القرآن الكريم لأحد الطلاب، وعلى أنغام وأهازيج النشيد الوطني والقصائد التي صدحت في أرجاء القاعة تم تقديم الفقرات، وألقى د. الدبيس كلمة، أشاد فيها بدور القيادة الرشيدة في بناء ورخاء هذا الوطن قيادة وشعبا، داعيا الله العلي القدير أن يديم على ولاة الأمر الصحة والعافية، ويحفظ لبلاد الحرمين الشريفين أمنها واستقرارها.

مشاة سيهات

الاحتفالية التي نظمتها مجموعة مشاة سيهات، تضمنت أيضا عددا من الأنشطة الرياضية التي امتدت من الرابعة والنصف عصرا حتى الحادية عشرة مساء، ومنها المشي لمدة 91 دقيقة.

مشاعر الفرحةوشارك نزلاء المجمع الصحي الاجتماعي بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية في الاحتفال الذي أقيم على كورنيش غدير سيهات، وقال آل خليفة إن المشاركة تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن الغالي، وإن إشراك النزلاء جاء ليعيشوا مشاعر الفرحة بهذا اليوم البهيج.