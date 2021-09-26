شكرا لقرائتكم خبر عن «إبصار» تعزز الهوية الوطنية للأطفال في «هي لنا دار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت جمعية «إبصار» الخيرية بمقرها في جدة، الأطفال من ذوي الإعاقة البصرية وأقرانهم الأسوياء خلال احتفالاتها باليوم الوطني 91 تحت شعار «هي لنا دار»، ونظمت الجمعية بمشاركة فريق اعتدال التطوعي، الفقرات والمشاركات الوطنية، تعزيزا للهوية الوطنية لدى الأطفال ولقيمة الولاء والانتماء للوطن.

وعبر الأطفال عن حبهم للمملكة بإلقاء القصائد الوطنية، وأداء السلام الملكي، وتعرفوا على مسيرة المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، وتاريخ المملكة وإنجازاتها حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وفي الختام، تم توزيع الهدايا العينية للأطفال، التي تربطهم بألوان الوطن الأخضر والأبيض، حتى يرتبط هذان اللونان عندهما براية المملكة الخفاقة دائما، كما عمت الأجواء الوطنية أرجاء المكان.

وحققت الجمعية بهذه المناسبة مبدأ الدمج المجتمعي، وحصلت بتعاونها مع منصة العمل التطوعي على الكوادر التطوعية والفرق التخصصية، التي لها الدور في خدمة التنمية الاجتماعية.