شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فعاليات لـ«الأمر بالمعروف» ابتهاجا باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية في ذكرى اليوم الوطني الـ91 للمملكة، تحت شعار «هي لنا دار»، من خلال تجهيز المباني بالأعلام، والإضاءات، واللوحات التي تحمل صور ولاة الأمر وتعبر عن حب الوطن والانتماء له.

وتضمنت المشاركة توزيع الورود والبطاقات التي تحتوي شعارات اليوم الوطني وعبارات الابتهاج. كما جرى نشر المحتوى التوعوي والوقائي لتعزيز الهوية الوطنية والتحذير من الانحرافات الفكرية والانتماءات الحزبية، في المتنزهات والطرقات وأماكن الاحتفالات.