شكرا لقرائتكم خبر عن 28 ألف مستفيد من تغذية الأطفال والأمهات باليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين، حيث بلغ عددهم خلال الفترة من 2 حتى 8 سبتمبر 2021م، 27.755 مستفيدا.

وجرى فرز 9.627 طفلا، وتقديم العلاج لـ 270 فردا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 422 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 432 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية.