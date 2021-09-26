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10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة بحائل

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الدمام - شريف احمد - أصدرت صحة حائل ممثلة بإدارة تنمية الاستثمار للقطاع الصحي الخاص، 10 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة، خلال شهر أغسطس من 2021 الحالي .

وأوضحت أنها أصدرت 4 تراخيص لمنشآت صحية خاصة جديدة ترخيص «مبدئي»، و6 تراخيص «نهائية» لمنشآت صحية خاصة، كما أصدرت 18 ترخيصا إلكترونيا لممارسين صحيين، وأيدت منح 13 تأشيرة لمؤسسات صحية خاصة، وأنهت 6 إجراءات نقل ملكية وموقع لمنشآت صحية خاصة.

وأشارت إلى أنها استقبلت 8 طلبات لأدوية خاضعة لرقابة القطاع الصحي الخاص، وسجلت 10 بلاغات لحالات الولادة في القطاع الصحي الخاص، وأصدرت 8 قرارات ندب لممارسين صحيين بين المنشآت الصحية الخاصة.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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