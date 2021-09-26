شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: مطلوب تحرك دولي ضد جرائم الميليشيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين، مواصلة ميليشيا الحوثي الإرهابية اعتداءاتها الإرهابية الجبانة، التي تستهدف حياة الأبرياء والآمنين والمنشآت المدنية، وأمن واستقرار أراضي المملكة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، موقف مملكة البحرين الثابت والمتضامن دائمًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها، مشددة في الوقت نفسه، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات رادعة ضد ميليشيا الحوثي لوقف الأعمال الإجرامية التي تقوم بها والتي تنتهك القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.