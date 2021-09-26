شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في نسختها الثانية؛ التي تستهدف دور النشر الوطنية والعربية والعالمية المشاركة في المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر المقبل.

ويتاح التقديم للجائزة لجميع دور النشر حتى يوم الأحد 3 أكتوبر 2021م، من خلال الموقع الإلكتروني، الذي يحتوي على شروط ومعايير فئات الجائزة الثلاث: جائزة التميز بالنشر، جائزة التميز بالنشر فئة الطفل، جائزة النشر المتميز بالترجمة، والتي ستُمنح لـ 6 فائزين، دار نشر سعودية وأخرى عالمية عن كل فئة.

وحددت الهيئة قيمة جائزة معرض الرياض الدولي للكتاب 300 ألف ريال، تتوزع على الفائزين الستة، ويعلن عنهم في حفل تكريم يقام بالتزامن مع الحفل الختامي للمعرض يوم 10 أكتوبر المقبل.