شكرا لقرائتكم خبر عن 4 محطات كهربائية لإنارة المسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتابع وكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأعمال الكهربائية وتشغيلها بالمسجد الحرام وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.

وتتألف تغذية شبكة الكهرباء بالمسجد الحرام من شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسة لشركة الكهرباء، وذلك من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى 3 محطات تحكم بالمسجد الحرام، ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع تحتوي على 40 محولا بقدرات مختلفة «من 1600 - 2500 ك.ف.ا» وجميع هذه المحولات تتم تغذيتها من مغذيين هما «أساسي واحتياطي».

وتقوم الرئاسة بتنفيذ التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسية والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة «ATS»، وذلك بمشاركة عدد من الجهات المعنية.