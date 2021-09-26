شكرا لقرائتكم خبر عن تقليد المشاهير«ينسف» الادخار الأسري التنسيق بين الدخل والمصروفات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسهيلات المدفوعات والبطاقات الائتمانية والقروض نشرت ثقافة الاستهلاك

مطالب بتكثيف البرامج التدريبية المعززة للوعي المالي

التأثر بالدعايات عزز السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة

مصاريف المقاهي لدى بعض شرائح المجتمع تتجاوز نفقات الدراسة

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2018

1.6 % مدخرات من دخل الأسرة محليا

10 % المتوسط العالمي لنقس العام

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أكد مختصون أن الادخار الأسري أحد أهم أدوات تعبئة المدخرات وحجر الأساس للنمو الاقتصادي في أي دولة، وهو الفرق بين الدخل المتاح للأسرة الذي يتكون من كل موارد الدخل مثل الأجور والإيرادات المتنوعة وصافي دخل الملكية، والإنفاق الاستهلاكي على كافة أنواع السلع والخدمات.

وأشاروا خلال حديثهم لـ ”الخليج 365” إلى ما توليه برامج ومبادرات المملكة من اهتمام بالادخار الأسري بسبب تراجع السلوك الادخاري لدى الأسر في السعودية بشكل كبير مقارنة بدول العالم علي الرغم من الارتفاع في مستوى الدخل، وفي عام 2018م سجلت نسبة المدخرات من دخل الأسرة السنوي محليا 1.6% فقط وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط العالمي لمدخرات الأسرة البالغ 10% لنفس العام وهي النسبة الأكثر ملاءمة لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، وحددوا 10 أسباب وراء التراجع، وكشفوا عن أهم الأسباب التي قادت السلوك الشرائي لدى الأسر نحو هذا الاتجاه.

مخاوف من ثنائي «الخسارة والفشل» بالمشاريع الاستثمارية

أكدت الأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز د. كارولين خان أن الادخار الأسري أحد أهم أدوات تعبئة المدخرات وحجر الأساس للنمو الاقتصادي في أي دولة، وهو الفرق بين الدخل المتاح للأسرة الذي يتكون من كل موارد الدخل مثل الأجور والإيرادات المتنوعة وصافي دخل الملكية، والإنفاق الاستهلاكي على كافة أنواع السلع والخدمات، مبينة ما توليه برامج ومبادرات المملكة من اهتمام في الادخار الأسري بسبب تراجع السلوك الادخاري لدى الأسر في السعودية بشكل كبير مقارنة بدول العالم علي الرغم من الارتفاع في مستوى الدخل، وفي عام 2018م سجلت نسبة المدخرات من دخل الأسرة السنوي محليا 1.6 % فقط وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط العالمي لمدخرات الأسرة البالغ 10% لنفس العام وهي النسبة الأكثر ملاءمة لتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، موضحة أن التراجع في مستوى الادخار الأسري في المملكة العربية السعودية هو أحد نتائج ارتفاع الميل الحدي في الاستهلاك لدى المواطن السعودي، ولعل أحد أهم أسباب ذلك يرجع إلى عهد الطفرة النفطية الأولى في فترة السبعينات وتبني المواطن السعودي للكثير من العادات الاستهلاكية التي تميل إلى ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي والتي استمرت عبر الأجيال، إضافة إلى تركيبة السكان العمرية التي تميل للفئات الأصغر سنا والتي تتصف بارتفاع تفضيلات الاستهلاك لديها وبالتالي انخفاض نسبة المدخرات، مشيرة إلى انخفاض الوعي الادخاري وعدم توفر أدوات تعبئة المدخرات المتنوعة بشكل كافٍ في المجتمع السعودي.

وبينت خان أن انخفاض حجم المدخرات لدى الأسرة سيكون له الكثير من العواقب السلبية على اقتصاد الدولة والأسر أيضا ذلك أن التخطيط المالي السليم للمستقبل وقيام الأسر بتوجيه مواردها المالية نحو الادخار سيساهم بشكل كبير في توفير الدعم اللازم للأسرة لمواجهة أية نفقات إضافية طارئة أو متوقعة إضافة إلى أن توجيه هذه المدخرات نحو الاستثمار سيسهم في تحقيق دخل إضافي للأسرة وتحقيق تدفقات نقدية مستمرة الأمر الذي سيحقق الكثير من الاستقرار النفسي والاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى أن تعبئة المدخرات الوطنية يعتبر أحد أهم الموارد المالية للدولة والتي تستطيع من خلالها دفع عجلة التنمية وتمويل مشاريع البنية التحتية الأمر الذي سينعكس إيجابا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ومستوى الرفاهية للمواطن إضافة إلى الكثير من الجوانب الأخرى في الدولة، مضيفة أن إدراك الدولة للدور الفعال الذي يؤديه النمو في الادخار الأسري في دفع عجلة التنمية وأهمية التركيز على هذا الجانب وتنميته في المملكة العربية السعودية قد تم التركيز عليه في الإستراتيجية الوطنية للادخار التي تم إقرارها عام 2019م ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع نسبة مدخرات الأسرة من خلال توفير الأدوات المالية المتنوعة وتحسين مستوى الوعي الادخاري الأسري، مطالبة بتكثيف برامج التوعية وتوفير برامج تدريبية تعزز الوعي المالي، وتعمل على وضع خطط وآليات تساعد في تأمين تكوين فكرة لدى الأسر في أهمية تطلعها للمستقبل وتوفير المعلومات الكافية عن فرص الاستثمار المتاحة، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز الوعي الادخاري منذ السنين الأولى في عمر الأطفال في المدارس وتقديم دورات تدريبية ودعايات إرشادية لتنمية الوعي الادخاري والإقناع لتشجيع المواطنين على الادخار والاستثمار، مبينة أن من أهم العوامل التي ساهمت في تعزيز السلوكيات الاستهلاكية الخاطئة هو مدى ارتفاع مستوى التأثر بالدعايات والإعلانات عن المنتجات الاستهلاكية إضافة إلى التأثير القوي لوسائل التواصل الاجتماعي والرغبة في المحاكاة، والتخوف من الإقبال على مشاريع استثمارية خوفا من الخسارة والفشل، بالإضافة إلى العادات الاستهلاكية المتغيرة والرغبة في التقليد والمحاكاة إضافة إلى تغير نمط الحياة والسلوك الاجتماعي، وتأثير التواصل الاجتماعي إضافة إلى سهولة الوصول إلى المقاهي والمطاعم وكثرة انتشارها ساهمت بشكل كبير في ارتفاع الطلب عليها وزيادة نسبة ما ينفق من الدخل على هذه القطاعات، بالإضافة إلى تسهيل عملية الدفع من خلال انتشار وسائل الدفع الإلكترونية والتسوق الإلكتروني، إضافة إلى وجود مواقع إلكترونية تقدم خدمات تسهيل عملية المدفوعات وتقديم البطاقات الائتمانية وتسهيل القروض الاستهلاكية ساهم بشكل كبير في ارتفاع الميل نحو الاستهلاك وتأجيل المدخرات

مبالغة في الإنفاق الشهري وتحول الكماليات إلى أساسيات

أشارت المستشار الأسري والاجتماعي أخصائي السعادة وجودة الحياة عبير الجمعة إلى أهمية دور الأسرة في كونها نواة المجتمع والمكون الأساسي له إن صلحت وقويت صلح المجتمع وأصبح متماسكا قويا، وإن ضعفت وتفككت انهار المجتمع بأكمله، مبينة أن استقرار الأسرة استقرار للمجتمع فهي إما تسير به بالاتجاه السلبي المدمر، أو الاتجاه القويم الصحيح، فالأسرة هي المسؤولة عن توفير جميع الاحتياجات ومستلزمات الحياة فهي تعد وحدة اجتماعية ونفسية واقتصادية وكل وحدة مكملة للأخرى وتؤثر عليه، هناك عوامل أثرت على الأسرة، مثل الانفتاح والتسارع في النمو والتطور والذي أثر بشكل كبير على الأسرة وأسلوب حياتها من جميع النواحي، والتي تطلب علينا مراعاة هذه التغيرات ومواكبتها بطريقة إيجابية وتجنب التغير السلبي الذي قد يكون مدمرا لكيان الأسرة واستقرارها من أهم المؤثرات السلبية الفوضى المادية والتخبط في المصروفات الذي قد يتسبب في خلافات داخلها وتحدث بدورها شرخا عميقا داخل الأسرة، لذلك ثقافة الادخار الأسري هامة وتساعد في تحقيق الاستقرار الأسري، وهناك أسر تتخبط في التنظيم المادي وتتحمل أعباء مادية وتتكبد ديونا وقروضا بسبب هذه الفوضى، ولذلك ثقافة الادخار الأسري أساس لتحقيق الأمان والاستقرار المادي وبالتالي الأسري «بتخصيص فائض مادي من دخل الأسرة الشهري يوضع جانبا ولا يستخدم أبدا» لأنه ينشأ لسد احتياجات مستقبلية أو حالية، فقد يكون لحاجة أو وقاية أومواجهة لظرف طارئ، أو لشراء منزل، أو غيرها من الاحتياجات الأساسية للأسرة، مشيرة إلى فقدان بعض الأسر لثقافة الادخار والمبالغة في مصروفاتها الشهرية التي تحول الكماليات إلى أساسيات مثل التسوق الدائم دون وجود ضرورة أو قضاء أغلب أوقاتها في المقاهي والمطاعم بحجة تغيير الجو أو مجاراة الآخرين تقليدا أو استعراضا أو لأجل التقاط صورة في الأغلب تكون زائفة تخفي الكثير خلفها، متناسين أن الحياة متقلبة ولا شيء يظل على حاله.

وحددت الجمعة 10 أسباب أوجدت السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المصروفات الأسرية تتمثل في التنشئة الاجتماعية والتربية الخاطئة مثل التعود على التبذير والرفاهية الزائدة وعدم تحمل المسؤولية، ثانيا انعدام وجود ثقافة الادخار واتخاذ مبدأ «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وثالثا التأثر بما يبث في مواقع التواصل الاجتماعي والكثير من المشاهير ظنا منهم أن كل ما يرى حقيقي بينما الوقع عكس ذلك، رابعا التقاط صورة والاستعراض الزائف أمام الآخرين من أصدقاء وأقارب، خامسا تقليد الآخرين ومجاراتهم في المقارنات، سادسا عدم تعويد أفراد الأسرة تحمل المسؤولية ووضع ميزانية يتشارك بوضعها أفراد الأسرة، سابعا الدفع الإلكتروني وما له من دور في التساهل بالدفع، إن تحديد مبلغ معين والسحب النقدي ووضع بطاقة الصراف في المنزل، يمكن أن يساعد في تقليص المصاريف بالتالي يساعد على الادخار، ثامنا التساهل في طريقة الشراء دون التحسب للمستقبل وشراء أشياء قد لا يستخدمها أبدا من خلال زرع قناعة أنه قد يحتاجه مستقبلا، بينما أن هذه الأمور متغيرة ومتجددة باستمرار مثل بعض الأجهزة وغيرها، تاسعا جعل الكماليات ضروريات وأساسيات ولا يمكن الاستغناء عنها، عاشرا إرضاء الآخرين والاستعراض الزائف الذي قد يجعل رب الأسرة يتكبد الديون التي قد تكون نهايتها لا سمح الله الدخول للسجن أو التحول لسلوكيات منطوية للحصول على المال.

وأشارت الجمعة إلى أن أهم الحلول التي تجنب الأسر السلوكيات الخاطئة في المشتريات والتي تتمثل في نجاح الأسرة في تحقيق الأمن المادي والاجتماعي لها لابد من إدارة مصاريف الأسرة ووضع خطة لميزانيها يلتزم بها أفرد الأسرة، وإدارة ميزانية الأسرة تتم من خلال الزوجين بمراعاة عدة جوانب وذلك بتحديد مصروفات الأسرة وتوزيع أسس الإنفاق على كافة ما تحتاجه الأسرة في الحياة اليومية والشهرية والسنوية، ووضع خطة واقعية قابلة للتطبيق ومناسبة لدخل الأسرة، والادخار هو من أهم الأولويات لإدارة مصروفات الأسرة وتحقيق الأمن ضد الظروف المفاجئة والطارئة، وأسلوب الحياة الصحي للمصروفات، التي تساعد في تجنب الأسرة الأعباء التي قد تفوق قدرتها في بعض الأوقات، ووضع أولويات للصرف هناك أساسيات مثل الأكل والشرب والسكن يجب مراعاتها ووضعها في المقدمة، وبعدها تأتي الكماليات من غير المعقول ضخ أغلب ميزانية الأسرة على الأكل خارج المنزل في المطاعم ومحلات القهوة والمقاهي، مطالبة الأسر بتجنب العشوائية في الصرف وضع خطوط عريضة لأسلوب حياة مادي صحي ومنظم، وتحديد الأمور قليلة الأهمية وتحدث هدر المصروفات وتقنينها، والادخار الذي يساعد على سداد الديون والتخلص من الضغط على الأسرة ماديا، وترسيخ مفهوم تحمل المسؤولية لدى الأبناء بمشاركتهم في إدارة المصروفات، مشددة على تحمل الزوجين رعاية الأسرة بشكل مستمر وبطريقة منظمة لتحقيق الاستقرار وبالتالي تطور وازدهار المجتمع.

التنسيق بين دخل العائلة والمصروفات

قالت المستشار الاقتصادي رنا زمعي: إن رتم الحياة الحديثة والمتطورة وسهولة الحصول على المواد الاستهلاكية بطرق الدفع الإلكترونية وخدمات التوصيل السريعة والمتقدمة مع وجود حملات دعائية مكثفة يقودها رواد ومشاهير وغيرها من إعلانات في أكثر التطبيقات استخداما لها تسبب في أثر كبير بالانجذاب إلى زيادة الإقبال على الشراء وهذا بالتأكيد يقلل من فرص الادخار، وبالنسبة للمقاهي والمطاعم فنلاحظ أنها تتنافس في كونها تمثل متنفسا لمختلف الأجيال الموظف، الطالب، حتى الأطفال مؤخرا هناك مقاهٍ تستهدف وجودهم بمنتجات وأطباق وتجربة عميل مميزة تجعلها جاذبة للتردد عليها، كما يجب أن لا ننسى أن الفترة الماضية وبسبب الجائحة ومنع دخول المقاهي والمطاعم سبب بعد فتحها ردة فعل عكسية فزاد الإقبال على زيارة القديم والجديد منها كونها كانت ممنوعة لفترة ليست بالقصيرة، وكذلك كون الاحترازات قللت من فرص الاستمتاع في التجمعات العائلية الكبيرة فأصبح الجميع يفضل الالتقاء في المطاعم والمقاهي تجنبا للحرج كون المحدودية في العدد هي أحد اشتراطات المكان التي تسبب الإحراج للفرد إذا ما كان في بيته، إذا ما عدنا لنتحدث كيف لنا أن نطور من الذكاء المالي أو الوعي المالي فهذا يختلف اليوم حسب مستوى دخل الفرد، وأن الاستدامة المالية ليست بالسهلة في وضعنا الاقتصادي الحالي فنحن في رخاء وغلاء فالمجتمع يعيش طفرة الترفيه والسياحة الداخلية، وفي نفس الوقت إن غلاء الأسعار ووجود الضريبة يجعل الاستمتاع بذلك مكلفا وليس من السهل تطبيق ما كنا نتكلم عنه في الماضي من ادخار 20% من دخل الأسرة، لكن مع ازدياد توفر فرص العمل للنساء وكونها أصبحت مصدرا إضافيا للدخل فالواجب هنا التنسيق بين دخل العائلة ككل ما بين المصروفات، وتخصيص نسبة للادخار مهما كانت صغيرة كون ذلك سيعطي على الأقل اعتيادا على التوفير والاقتصاد في المشتريات الزائدة عن الحاجة فإن تحقيق الرفاه ليس مرتبطا بكثرة الصرف بل بكيفيته وهنا يكمن ذكاء أرباب العائلة في كيفية توجيه الدخل العائلي وأعتقد أنها الطريقة الوحيدة للاستقرار المالي، إن تنوع مصادر الدخل والتي أصبحت موضوعا متداولا ورائجا الفترة الأخيرة هي الحل فالادخار الجدي يحتاج إلى دخل جيد يواكب التطورات والاحتياجات الاجتماعية ويواكب الظروف الاقتصادية التي نعيشها اليوم.

الانشغال «البائس» بوسائل التواصل الاجتماعي

أكد المستشار النفسي والسلوكي والأسري عبده الأسمري أن تغير أنماط الحياة وتعدل اتجاهات العيش والثورة التقنية الكبرى والتباعد بين أفراد الأسرة وشيوع مفهوم الاستقلال المادي وأيضا عدم وجود اجتماعات أسرية مستمرة تجمع كافة أفراد الأسرة بشكل دائم، في ظل وجود فجوة كبيرة بين الوالدين والأبناء وتغير مواعيد الدوام والنوم والأكل، والانشغال البائس بكل وسائل التواصل الاجتماعي أدى إلى قلة وانعدام مفهوم الادخار الأسري، وبات مختفيا إلا ما ندر، حيث باتت المصاريف اليومية والشهرية تختلف من شهر إلى آخر ولا يوجد هنالك أي مقاييس أو معايير أو إطارات تحدد هذه العملية، وإنما غلبت العشوائية وسيطرت الفردية على هذا الجانب وسادت حالة من فوضى في إدارة المال داخل الأسرة الواحدة بأسباب متعددة، وأهمها تغيير النمط الحياتي وتعدل النظرة السائدة نحو الادخار وأيضا انشغال البشر بمؤثرات مختلفة جعلتهم يعيشون تحت وطأة الخلل، مشيرا إلى وجود آثار اجتماعية تتعلق بالمقاهي التي باتت موضة يومية ليس من اجل الاستمتاع بتناول المشروبات الباردة والساخنة والأكل ولكن من أجل التصوير ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي بطرق تدعو للسخرية، وباتت مصاريف المقاهي مع الأسف تتجاوز مصاريف الدراسة أو التعلم، حتى أن بعض شرائح المجتمع قد يدخر من مصروفه للصرف على الجلوس في المقاهي منهزما أمام «التضليل المجتمعي» في تبادل الصور، حتى أن ذلك أثر على طريقة تفكيرهم وحتى تعاملاتهم وباتوا يقضون جل أوقاتهم في متابعة ورصد تلك الصور ونشرها والعمل على جلب صور جديدة ومقاطع يومية، حتى أن هؤلاء انسحبوا من الحياة المطمئنة الهانئة وتغيرت سلوكياتهم من الاتزان إلى الإفراط وهذا يتسبب في اعتلال الشخصية وقد يكون سببا لمتاعب نفسية قادمة، وتحولت تلك المطاعم والمقاهي لديهم إلى تحدٍّ وتنافس مع آخرين، وليس هذا فحسب بل إن البعض محروم من اقتناء الملابس ومن شراء المستلزمات الهامة نظيرا سحب مصاريفه في اتجاه المقاهي والمطاعم، وقد يؤدي هذا التكرار والروتين بدخول الشخص بعد زمن في قلق مستمر وقد يؤدي به إلى الاكتئاب بخلاف ما قد يترتب على ذلك من الفشل في الدراسة والعمل، وأيضا قضاء يومه في سلوكيات مكررة تجعله شخصا غير مستفاد منه، وقد ينعكس ذلك على أسرته أيضا التي تتأثر بسوء الحالة الاقتصادية والمادية وحرمانها من العديد من الضروريات، حتى أن بعض الأشخاص يقترض من أجل ذلك، مما يزيد العبء المادي والاجتماعي والأسري. بخلاف ابتعاده عن الجو الأسري وانعكاس كل ذلك على الوضع النفسي العام داخل الأسرة.

‫ وحدد الأسمري علاج تلك الظاهرة في ضرورة اتباع الأسر لمفهوم الادخار وتحديد مصاريف أبنائها وأن يكون هنالك توازن في الصرف بين كل مواقع المصروفات، سواء مطاعم أو مقاهٍ أو مدارس أو مكتبات أو محلات ملابس أو خدمات أخرى، حتى تتشكل لدى الأسرة ثقافة التوازن بين المصاريف، وعلى الأسر أن تراقب المصاريف والإيرادات بشكل دائم وأن تلمس منبع الخلل والخطأ، ومن المهم جدا البعد عن الإسراف والإفراط المستمر في الصرف، مع ضرورة وجود مبدأ الاحتياط المالي لمواجهة أي أزمة مفاجئة لا سمح الله في مرض أو التزام أو ظرف طارئ..ولا بد من تقنين الصرف وكذلك مراجعة الأخطاء وضرورة تعديل سلوكيات أفراد الأسرة من حيث طريقة الحياة وأن لا يضيعوا المال في اتجاه واحد وأن يكون لديهم التفكير والتدبير المرتبط بسلوك الاعتدال في الصرف، مشيرا إلى أن انتشار تلك العادة هو بسبب التضليل الاجتماعي والتنافس بين الأسر في ارتياد المقاهي والمطاعم وتصوير تلك الزيارات والجلسات، مما جعل هنالك مسابقات مخجلة نحو من يصرف أكثر، من يرتاد أعلى في نسبة الإقبال، غياب مفهوم الادخار بسبب التباعد داخل كيان الأسرة الواحدة، وقلة الوعي واختفاء مفهوم الثقافة الشرائية، مؤكدا أن تعدد آليات الدفع سواء إلكترونية أو نقدية ليس سببا جوهريا في انتشار تلك العادة لأن العبرة بالمبلغ المصروف وليس بآلية الصرف.

تخطيط لأهداف ذكية محددة بزمن وقابلة للقياس والتنفيذ

نصح عضو جمعية الاقتصاد السعودية مرتضى النمر بالتخلص من الديون الاستهلاكية السامة بطريقة ذكية، وكذلك البطاقة الائتمانية في حال عدم إجادة التعامل معها. وذكر أن الميزانية الذكية تقسم المصروفات إلى نوعين أحدهما ثابت شهرياً كمصروف بنزين السيارة، والآخر متغير يحدث كمصاريف حادث سيارة، لافتاً إلى أن الدخل قد يكون أيضاً ثابتاً ومتغيراً. لافتا إلى أن تخطيط الميزانية لا بد أن يكون تخطيطا أُسريا أي من جميع أفراد الأسرة وليس قرارا فرديا. وأوضح أن عملية التخطيط بحاجة إلى أهداف ذكية محددة بزمن وواقعية وقابلة للقياس والتنفيذ، وأوضح أن ذلك بحاجة إلى حوار أسري شفاف وواضح في حقيقة احتياجاتهم ورغباتهم، وكتابة ما يتفقون عليه، ومراجعته باستمرار ليكون بمثابة خطة مرجعية لهم ولأولوياتهم. وبيّن الفرق بينه وبين مفهوم التوفير، الذي يعني الحصول على نفس المنتج بسعر أقل. بينما الادخار هو اقتطاع جزء من الدخل للمستقبل، مختصراً مفهوم الادخار بأنه قاعدة «ادفع لنفسك أولاً». ونبّه من الخطأ الشائع وهو شراء المنتجات الرخيصة بحجة التوفير، مشيراً إلى أهمية النظر إلى الجودة مع السعر معاً لتحقيق هدف التوفير. مشيرا إلى أن الجزء المقتطع للادخار هو الذي يمكن تحقيق الأهداف الذكية من خلاله، منوهاً بأنه يجب تقسيم هذا الجزء إلى 3 مبالغ مختلفة، بحيث كل مبلغ يكون مخصصا لهدف معين. وضرب أمثلة على التوفير، الذي يعني الحصول على منتجات جيدة بسعر أقل، ومنها: صنع كوب القهوة بالمنزل أو المكتب بدلاً من شراء كوب قهوة من المقهى يومياً، لافتاً إلى أن الاستجابة إلى بعض العروض الخاصة لا تُعد من ضمن التوفير إذا ما دعت الحاجة الضرورية لها. مشددا على التخلص من الديون للعيش برخاء، ناصحاً بإنشاء صندوق احتياطي في المنزل للأمور الطارئة، ويمكن السلف منه عند الاحتياج والدفع له، البحث عن مصادر أخرى للدخل كالتجارة من المنزل أو تكوين مشاريع تجارية مشتركة مع الأصدقاء. وأشار إلى أن الادخار بدون الاستثمار يتآكل بسبب التضخم شيئاً فشيئاً، منوهاً بأن عالم الاستثمار مُلغم وله مخاطر، ولا بد من استشارة خبير موثوق. مبينا أن فن الادخار مفهوم بشكل خاطئ وشائع بأنه ما يتبقى من المصروف آخر الشهر، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يُصرف بعشوائية، بل يكون ضمن الخطة من الدخل المتغير في مستويات الأهداف الثلاثة على النحو التالي: 50 %‏ للأهداف قصيرة المدى، 30 %‏ للأهداف متوسطة المدى، 20 %‏ للأهداف بعيدة المدى. ولفت إلى أن المشكلة المالية قد تكون في ضعف الدخل، وهناك عدة طرق لتفاديها ومنها: وضع خطة قوية لنقل مستوى الدخل إلى أعلى من خلال التعليم وتطوير الذات كالسعي للحصول على شهادة جامعية أو حرفية تقفز بالراتب إلى نقلة نوعية، زيادة الهمة والجهد في تجارة صغيرة، أو تسويق تجارة من المنزل أو مع بعض الأصدقاء تكسب المهارات، أما إذا كان الشخص مستعجلا فبإمكانه اللجوء إلى القروض.