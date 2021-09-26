شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 49 ألف زائر يرسمون أجمل «كرنفال وطني» بمنتزه الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت أمانة محافظة الأحساء باليوم الوطني 91، مع أكثر من 49 ألف زائر سجلوا حضورهم داخل منتزه الملك عبدالله البيئي، على مدار يومي الخميس والجمعة، معبرين عن عمق حبهم وامتنانهم لقيادتهم الرشيدة ووطنهم، في الوقت الذي سمح فيه بدخول المحصنين فقط، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفعاليات والبرامج.

فنون شعبية

وشهد المنتزه تقديم عروض أوبريت بعنوان «هي لنا دار» واحتفالات العرضة السعودية، التي تزامنت مع عروض النافورة التفاعلية، وعروض فنون «المجيلسي» الشعبية على المسرح المائي، والذي قدم حزمة واسعة من الأغاني الوطنية.

فن تشكيلي

وصاحب الفعالية «شارع الفن» الذي شارك فيه نخبة من فناني المحافظة التشكيليين، والذي أبدعوا في الرسم الحي للوحات الوطنية، ولاقت تفاعلا جماهيريا واسعا، في حين جذبت «حارتنا القديمة» الكثير من الزوار، عبر محاكاة للماضي الجميل، وعروض المقتنيات التراثية والحرف اليدوية، كما استضافت الفعالية نخبة من المشاريع السعودية الصغيرة والمتوسطة وعربات الطعام المتنقلة لدعم أنشطتهم المختلفة، كما شهدت الفعالية عروضا مسرحية ونشاطات للأطفال في أجواء وطنية عائلية ترفيهية.

جدارية وطنية

كما شملت الأنشطة جدارية «هي لنا دار»، شارك فيها 30 فنانا وفنانة، أبدعوا في رسم ملوك المملكة العربية السعودية، على طول 30 مترا احتفاء باليوم الوطني.

برامج متنوعة

يذكر أن المبادرة تأتي في إطار الشراكة المجتمعية التي تقيمها الأمانة مع مختلف اللجان والفرق التطوعية للاحتفاء باليوم الوطني الـ91، تحت شعار «هي لنا دار» وهي ضمن عدة فعاليات تنفذها الأمانة بحديقة منتزه الملك عبدالله البيئي، وسوق الحرفيين والمواقع التي تشمل أعلام الزينة والإضاءة، كما تشمل المبادرة إطلاق 6 مسابقات وطنية لـ «أفضل مشاركة بلدية، واجهة المبنى الأفضل، أفضل جدارية وطنية، العمل التطوعي، أفضل صورة فوتوغرافية، تصوير الفيديو الأفضل»، وخصصت الأمانة رابطا إلكترونيا للمشاركة فيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للأمانة.

«شارع الفن» يجذب فناني المحافظة التشكيليين