شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو وأهالي النعيرية: مناسبة ملهمة نستشرف بها ملامح الغد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مسؤولو وأهالي محافظة النعيرية أن اليوم الوطني ذكرى هامة في وجدان وذاكرة أبناء المملكة، نستلهم منها البطولات التي وضعت قواعد هذا البناء الشامخ وشيدت منطلقاته وثوابته التي ما زلنا نقتبس منها لتنير حاضرنا ونستشرف بها ملامح ما نتطلع إليه في الغد.

وقال رئيس بلدية النعيرية م. نايف الرجباني إن اليوم الوطني، ذكرى مجيدة أسهمت في تأسيس دولة حديثة جمعت كافة مناطق المملكة تحت راية واحدة، بفضل من الله تعالى عز وجل، ثم بعزم وحكمة الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- وتتوالى مسيرة الخير والعطاء من بعده على أيدي أبنائه البررة الذين اتبعوا نهجه في البناء والعطاء، لنقف اليوم شاهدين على حجم مسيرة الإنجاز والازدهار غير المسبوق الذي يشهده وطننا الغالي.

وأضاف: في هذا العام يأتي الاحتفاء باليوم الوطني والمملكة تواصل قفزاتها المتسارعة لتحقيق نهضة شاملة متوازنة متمثلة في رؤية المملكة 2030. والتي تشمل كافة القطاعات لرفع جودة الحياة للمواطن السعودي بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

مجتمع متماسك

وأكد رئيس بلدية الصرار م. نقاء بن هزاع أبو هليبة، أنه مع من كل عام يتبادر إلى أذهاننا النهضة التنموية التي شهدتها هذه البلاد المباركة، والتي حباها الله بشتى النعم، منذ توحيدها، فهذه النهضة التنموية لم تقتصر على إنشاء البنى التحتية للبلاد، بل شملت بناء الإنسان عن طريق توفير التعليم العام والجامعي، والخدمات الصحية، وغيرها من الخدمات المهمة له ليكون فرداً نافعاً في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

مجد وازدهار

وقال رئيس المجلس البلدي لبلدية محافظة النعيرية مبارك السهلي، إنه مرت 91 عاماً من المجد والرخاء والازدهار والأمن والأمان والتطور، مشيرا إلى أن اليوم الوطني للمملكة هو مناسبة مميّزة محفورة في الذاكرة والوجدان، هذا اليوم الّذي تحقّق فيه التكامل والوحدة، وأزيلت الفرقة والتفكك، هو اليوم الّذي يشهد له التاريخ بمدى التطوّر والازدهار الّذي حصل في بلادنا.

وأضاف: هذا اليوم يرفع فيه كل مواطن رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء، وندعو الله العلي القدير أن يحفظ لنا ولاة أمرنا وأن يمتعهم بالصحة والعافية وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يحفظ جنودنا البواسل المرابطين على الثغور لننعم في أمن وأمان.

رؤية واعدة

وقال غصاب محمد الزعبي إن هذه الذكرى تعيد إلى أذهاننا عظمة ذلك الإنجاز الذي تم بفضل من الله وقوته على يد المؤسس البطل ورجاله المخلصين، ويجسد لنا جميعاً مثالاً حياً على نعمة لم شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد.وقال: نحتفل اليوم بهذه الذكرى في ظل قيادة ملكنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، ونحن نكمل مسيرة التنمية، وفق رؤية المملكة الواعدة 2030 التي يقوم على تحقيقها أبناء هذا الوطن، للوصول إلى الأهداف التي رسمتها حكومتنا الراشدة وفق خطط استراتيجية مدروسة وبتكاتف جميع أبناء هذا الوطن الكريم.

وقال المواطن عبدالعزيز بن عبدالله الرخيص إن اليوم الوطني يشكل مناسبة مهمة نستشعر فيها مسيرة الخير والنماء ونتذكر فيه نعم الله علينا من أمن وأمان واستقرار وتطور في مختلف الميادين، وهو يذكرنا بالتضحيات والبذل اللامحدود في سبيل تحقيق الأهداف، وتسطير قصة مسيرة زاهرة تحملت وتخطّت كل الظروف لأجل نهضة تنموية مستدامة شملت جميع المجالات التعليمية والخدمية والصحية والصناعية والزراعية، وجعلت المواطن السعودي هدف هذه التنمية.

انتماء وعزة

وأوضح المواطن عيد بن هادي العازمي أنه في هذه الذكرى نحتفل بيوم الوطن العظيم هذه الذكرى الغالية علينا جميعاً كمواطنين وأيضاً إخواننا المقيمين لهي تجسيد لروح الاعتزاز والفخر والولاء لوطننا الغالي والذي نسأل الله سبحانه أن يحفظ أمن هذه الدولة المباركة ويحفظ مليكنا وولي عهده الأمين والشعب أجمع.

وقال راكان محمد الصهيبي إن اليوم الوطني للمملكة يجسد الانتماء لهذه الأرض الطيبة المباركة التي نعيش فيها والتي نبتهل للرب أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ونعمة حكامنا حفظهم الله ورعاهم.

وذكر سالم بن حمد النهاب أن اليوم الوطني هو يوم الفرح وتذكر المنجزات العظيمة للمملكة والتي توحدت على يدي جلالة المؤسس -رحمه الله- ومن هنا نبارك لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين ولكافة الشعب السعودي بهذه الذكرى الغالية علينا جميعاً.

وبين المواطن فريح مفلح العنزي أنه مرت 91 عاماً من الشموخ والازدهار والإنجازات الكبيرة التي دفعت بالمملكة لتتصدر الاقتصاد وإدارة الأزمات عالميا، ولعل آخر الكوارث التي حلت بالعالم وأشلته جائحة كورونا التي برهنت على ريادة المملكة في إدارة الأزمة.

وقال محمد علي المري إنه في هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع السعوديين ومقيمي هذه البلاد الطاهرة أبعث صادق التهاني والتبريكات لحكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة يوم الوطن الـ 91 والذي نسأل الله جل علاه أن يديم علينا النعمة ويحفظ لنا حكامنا ويرعاهم.