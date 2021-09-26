شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون ومقيمون في «اليوم الوطني»: المملكة نموذج عطاء يحتذى به عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبر مواطنون ومقيمون بمحافظة الخبر عن سعادتهم باليوم الوطني الـ91، مشيرين إلى أن هذه الذكرى تمر، هذا العام، والمملكة حققت قفزات نوعية في جميع المجالات، وعززت خدماتها المقدمة للجميع.

صف واحد

وذكر المواطن موسى القاصر أن ذكرى توحيد المملكة مناسبة تظلل الجميع بالفرحة والسعادة، وتبعث الفخر في نفوس المواطنين الذين يقفون صفا واحدا خلف قيادتهم الرشيدة.

وأضاف: إن ما شهدته الخبر وكافة محافظات المنطقة الشرقية من خدمات وقفزات نوعية في جميع المجالات، يؤكد حرص القيادة على تقديم جميع سبل العطاء للمواطن.

تعزيز الانتماء

ووصف المواطن ناصر العسيري بأنها مناسبة لتعزيز الولاء والانتماء إذ تلخص جميع الجهود والمنجزات التي شهدها هذا البناء الشامخ منذ أن شيده الملك المؤسس، رحمه الله، وأصبحت البلاد نموذجا يحتذى عالميا في تكاتف المواطنين مع القيادة، وسط عالم يعج بالاضطرابات والتناقضات.

وقال: يستذكر السعوديون يومًا مجيدًا أضحى فيه الإنسان السعودي شامخًا يعتز بدينه ووطنه، تحت ظل حكومة راشدة جعلته أول أهدافها، ووفرت له كل سبل التطوير والإنجاز.

وقفة تأمل

وأكد المواطن ناصر البيشي أن اليوم الوطني يمثل «وقفة تأمل» يسترجع فيها المواطن مسيرة سنوات من البذل والعطاء مما يضفي على النفس عزة وشموخاً، مشيرا إلى أن المناسبة تعزز الولاء والانتماء.

أمن وأمان

وقال المقيم عرفة أبو زيد إن اليوم الوطني، يوم عظيم يتذكر فيه كل سعودي ومقيم، حجم نعمة الأمن والأمان، وهو يوم يفتخر فيه الجميع على هذه الأرض، بما وصلت له هذه البلاد الغالية.

وأضاف: يكفي أن الجميع يعمهم الفرح والسرور، لما تقدمه المملكة في سبيل خدمة وراحة المواطنين والمقيمين في بلد الأمن والأمان.

عزة ومجد

وقال المقيم خالد هماش: إن المملكة تنعم بالقيادة الرشيدة، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يحفظهما الله، مؤكدا سعادته بذكرى اليوم الوطني 91. وأضاف إن المملكة قدمت جميع الخدمات والتسهيلات للمواطنين والمقيمين، مما يزيد من الاعتزاز والفخر والسمو بهذه البلاد الغالية.

مكافحة كورونا

وهنأ المقيم أحمد عبدالعزيز الشعب السعودي وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، على ذكرى توحيد المملكة، مضيفا: «المملكة تسخر جميع الإمكانات لخدمة المواطن والمقيم، خصوصا خلال تعاملها مع جائحة كورونا، وخدماتها المقدمة للمواطنين والمقيمين والتي بينت كفاءات عالية وإنسانية منقطعة النظير».

وتابع: إن المملكة، منذ توحيدها، وهي تشهد تقدما نحو القمة، مشيرا إلى أن المقيمين لا يشعرون بالغربة في هذا الوطن المعطاء.