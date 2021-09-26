مستشار قانوني لـ«عاجل»: عقوبات صارمة ينتظرها مخالفون للأنظمة في اليوم الوطني

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن منصور الحليس، إن ما صدر في بعض المقاطع المتداولة وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي ورصدته الجهات الأمنية في عدة مواقع من مناطق المملكة مؤخرا في فترة الاحتفاء باليوم الوطني 91 يعد من المخالفات لعدد من الأنظمة التي سنها المنظم.

وأوضح الحليس، في تصريحات لـ«عاجل»، أن بعض المخالفات تتعلق بالذوق العام، ومنها ما يندرج تحت نظام مكافحة التحرش ومنها ما هو جريمة معلوماتية، مشيرًا إلى أن العقوبة قند تصل إلى السجن مدة 5 سنوات أو الغرامة المالية التي تصل إلى 3 ملايين ريال، بحسب جسامة الفعل.

وأشار المحامي الحليس إلى أن القوانين واضحة فيما يتعلق بمثل هذه المخالفات التي شددت عليها الجهات المختصة وتعاملت معها بحزم لما يعزز من الأمن والاستقرار والسلامة العامة والحد والقضاء على الفوضى.

وكانت الجهات الأمنية ووفقًا لدورها الميداني في تنظيم ومتابعة ومراقبة فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني 91 للمملكة والتي أقيمت في جميع المناطق والمحافظات، نجحت في التصدي للتجمعات المخالفة وضبط العديد من المتجاوزين للأنظمة وإحالتهم للجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية معهم وتطبيق القوانين اللازمة بحقهم.

وتعد تلك المخالفات والتجاوزات السلوكية هي حالات فردية سجلتها الأجهزة الأمنية وتناقلت عددا منها مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الاحتفاء باليوم الوطني 91.

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