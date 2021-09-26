متحدث «الحرس الوطني» يتحدث عن قصة فيلم «سهم معزي»

الرياض - محمد عبدالله - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحرس الوطني، المقدم محمد العمري، أن «سهم معزي» جزء بسيط عن بعض القصص الحقيقية الذي يعيشها الجنود الأبطال للدفاع عن الوطن الغالي ومقدساته ومقدراته، مُشيرًا إلى أنه إهداء للشهداء والمصابين.

وفي تصريحات للنشرة الفنية، على قناة «الإخبارية»، قدم المقدم العمري الشكر للجنود المرابطين في الحد الجنوبي وكذلك التهنئة باليوم الوطني الـ91 الذين كان لهم دور كبير في الحياة التي يعيشها السعوديين حاليًّا.

وأضاف: قصة هذا الفيلم حدثت مع مجموعة من القناصة في لواء الملك عبدالعزيز الآلي الذين يؤدون مهامهم اليومية لحماية حدودنا ويظهر شجاعتهم وجلدهم وإقدامهم، ويظهر قائد اللواء وهو يُثني على شجاعة واحتراف الجنود في أداء مهمتهم ويطلق عليهم لقب «سهم معزي».

وأوضح المقدم العمري، أن جميع طاقم العمل من منسوبي الحرس الوطني، والعمل بدأ العمل عليه منذ 3 شهور، وهناك أعمال أخرى يتم التجهيز لها.

وقبل أيام، أعاد الحرس الوطني قصة حقيقية للأذهان وقعت بين منسوبيه في الحد الجنوبي دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين، وتترجم القصة طبيعة التعايش بين منسوبي القوات المشاركة هناك، والولاء للوطن، والشجاعة، والثأر من خلال صد العدوان والهجوم مجددًا.

وحمل الفيديو مسمى «سهم معزي»، وتدور أحداثه بين زميلين يقضيان جلّ وقتهما هناك إلى أن استشهد أحدهما، وحصد ملايين المشاهدات منذ طرحه على المنصات الإلكترونية.

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