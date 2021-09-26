الحصيني: أجواء حارة على معظم المناطق وأمطار متفاوتة على 4 مرتفعات.. الأحد

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد طقس الأحد أجواء حارة نهاراً ومعتدلة فجرا على معظم المناطق.

كما توقع الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وعُمان واليمن وجنوب غرب الإمارات، كما أنه متوقع هبوب رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاء من الشرقية والغربية وجنوب الوسطى.

كما أن الحصيني توقع أن يكون هناك تمركز لكتلة شبه باردة في طبقات الجو العليا على وسط وجنوب الرياض والشرقية يومي الثلاثاء والأربعاء وانخفاض نسبي في درجات الحرارة الصغرى.

وأوضح أن هناك توقعات بحالة ممطرة على أجزاء من شرق وجنوب الخليج العربي وجنوب الشرقية والوسطى والجنوبية من المملكة نهاية الأسبوع.

اقرأ أيضًا:

يبدأ اليوم لمدة 13 يومًا.. «الحصيني» يحدد خصائص موسم «الزبرة»

الحصيني عن طقس اليوم: أجواء حارة نهارًا وأمطار بـ 7 مناطق