ابتكار سعودي جديد يكشف عن التشوهات الخلقية لدى الأجنة

الرياض - محمد عبدالله - حصلت عضو هيئة التدريس بقسم المختبرات الطبية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة عائشة عليمي، ضمن فريق بحثي، على براءة اختراع أمريكية للكشف عن الاعتلال في الأجنة.

وقال عليمي، في تقرير لبرنامج «النشرة» على قناة «الإخبارية»، إن الاختراع ركز على الفحص الطبي التشخيصي للكشف عن الاعتلال في الكروموسومات لدى الأجنة الملقحة خارج الرحم قبل غرسها بتكلفة بسيطة ودقة تجاوزن الـ99%؛ حيث يتم تطبيق هذا الفحص في حالة تقدم سن الأم الحامل، أو وجود اشتباه في وجود تشوهات خلقية في الجنين.

وأشارت إلى أنها فكرت في هذا الابتكار انطلاقا من طبيعة عملها بالتشخيص الوراثي للأجنة بتطبيق التقنيات المتاحة على مستوى العالم، حيث كانت توجد دائما بعض المشاكل التي تظهر في هذه التقنيات، فأولا لا تستطيع ضمان أن النتيجة التي خرجت في الفحص تنتمي للخلية التي تم سحبها من الجنين، إضافة إلى ارتفاع أسعار هذه التقنيات لأنه يتم استيرادها من الخارج، كما أن عمليات الاستيراد قد يحدث فيها تأخير ولا تصل بمواعيدها فيتعطل العمل وبالتالي الفحوصات.

وأضافت ان الاختراع هو فحص طبي تشخيصي للكشف عن بعض المشكلات في بعض الكروموسمات الأكثر انتشارا (13، 21، 18 واكس واي)، مشيرة إلى أن هذه التقنية بسيطة جدا وتستخدم احدى طرق البي سي آر، لكن تم اختيار مناطق جديدة في هذه الكروموسمات لم يتم اختيارها مسبقا ومناطق محددة في هذه الكروموسمات، لأن الكود الجيني في بعض المناطق يكون مشابه، كما أضافت إلى التقنية بصمة الحمض النووي للتأكد 100% أن نتيجة هذا الطفل من عند الأم والأب، ولو وجد خطأ فهذه النتيجة لا تنتمي لهذه الخلية.

وحول الاختلالات التي يتم الكشف عنها بواسطة هذا الفحص، أوضحت أن أغلب هذه الاختلالات تتعلق بالكروموسمات الخمس، أو في النقص في هذه الكروموسمات وليس الزيادة فقط، ويتم الاستفادة من هذه التقنية بشكل أكبر أثناء فترة الحمل إذا كان عمر الأم كبير، أو عند الزوجين تاريخ مسبق من انجاب أطفال لديهم مشاكل.

وذكرت أن أبرز ما يميز هذا الاختراع هو السرعة، فالنتائج يمكن ان تظهر خلال 24 ساعة وممكن في وقت أقل، كما يتميز بالدقة العالية والتكلفة البسيطة، التي تستطيعها الأسر البسيطة المحتاجة لهذه التحليلات، كما ان اهم ما يميز هذا الاختراع انه ليس كغيره من البراءات على الورق فقط وإنما تم تطبيق هذا الاختراع واستعمال هذا الفحص بعد اثباته واثبات جودته، كما انه يتم تطبيقه حاليا بمختبرات جامعة الملك عبدالعزيز.

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