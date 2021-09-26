ويأتي الحفل بالتعاون ما بين الجهات الثلاث، ليعكس حرصها على تفعيل الشراكة والتواصل بينها بما يحقق تطلعات إمارة منطقة عسير، ووزارة التعليم الرامية إلى توحيد الرؤى والجهود والتكامل للمساهمة الفاعلة في بناء الإنسان وتنمية دوت الخليج وتحقيق المستهدفات التعليمية والتدريبية.
ويتضمن الاحتفال عروضاً مسرحية وثقافية ووطنية ومناشط متنوعة، بالإضافة إلى معارض مصاحبة، تهدف إلى إبراز جهود القيادة الرشيدة التي يشهدها التعليم في المملكة العربية السعودية بمختلف مجالاته، إضافة إلى التأكيد على الدور التكاملي بين الجهات التعليمية والتقنية في تنمية دوت الخليج والمواطن بما يحقق رؤية المملكة الطموحة 2030.
يذكر أنه تم تنظيم الاحتفال من خلال لجان عمل مشتركة تٌعنى بالتخطيط والتنفيذ مع مراعاتها لتطبيق كافة الاحترازات والإجراءات الصحية المتبعة.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم العام والتقني والجامعي بعسير يحتفون بيوم دوت الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.