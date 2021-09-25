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«النقل» تواصل أعمال مشروع طريق الخرج و«الرياض _ الدمام» السريع

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الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه وذلك بمجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله على أربع مراحل، حيث انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، وجارٍ العمل استكمال باقي المراحل.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التأكيد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل بشكل عام.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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