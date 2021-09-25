شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» تواصل أعمال مشروع طريق الخرج و«الرياض _ الدمام» السريع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنفيذ أعمالها في مشروع الطريق الرابط بين الخرج وطريق الرياض/ الدمام السريع الذي يجري تنفيذه بحارتين في كل اتجاه وذلك بمجموع أطوال بلغ 110 كم على عدة مراحل مختلفة يجري تنفيذها.

وينقسم المشروع في تفاصيله على أربع مراحل، حيث انتهت من المرحلتين الأولى والثانية، وجارٍ العمل استكمال باقي المراحل.

ويهدف المشروع لتقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية الواقعة في المشروع، مع أهمية التأكيد على تسهيل ونقل البضائع، إضافة إلى رفع كفاءة وفعالية أداء قطاع النقل بشكل عام.