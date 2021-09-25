شكرا لقرائتكم خبر عن رسومات جدارية ومسابقات وطنية بالهفوف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرت أمانة الأحساء أعمالاً تجميلية عبر رسومات جدارية " هي لنا دار" بمنتزه الملك عبدالله البيئي بالهفوف، ضمن برنامج احتفالاتها باليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وتضمنت الجدارية التي شارك فيها 30 فناناً وفنانة من أهالي المحافظة، بطول 30 متراً، رسومات لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، وملوك المملكة السابقين.

كما أطلقت الأمانة 6 مسابقات وطنية لـ (أفضل مشاركة بلدية ، واجهة المبنى الأفضل، أفضل جدارية وطنية ، العمل التطوعي ، أفضل صورة فوتغرافية ،تصوير الفيديو الأفضل )، وخصصت لها رابطا إلكترونيا للمشاركين عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للأمانة لرفع المشاركات من خلاله.