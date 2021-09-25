شكرا لقرائتكم خبر عن «تخيل أكثر».. موسم الرياض ينطلق 20 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • 70 حفلا عربيا و6 حفلات عالمية

• 10 معارض عالمية و350 عرضًا مسرحيًا

• بطولة للمصارعة الحرة ومباراتان عالميتان

• 100 تجربة تفاعلية و200 مطعم و70 مقهى

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار "تخيل أكثر"، إذ تقام فعاليات الموسم على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة.

وأشار إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم، والكشف عن مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة.

وقال آل الشيخ: "إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيراً إلى أنه يشتمل على 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلا غنائيا عربيا، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة.

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة والعالم.