خبير أرصاد يتوقع حالة مطرية على السعودية خلال 14 يومًا

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ وليد سليمان الحقيل حالة مطرية خلال الأسبوعين القادمين على بعض المناطق في المملكة والخليج العربي.

وقال الحقيل، عبر حسابه في "تويتر": "بحمد الله ما زالت الأمور مبشرة بحالة مطرية جميلة خلال الـ 14 يوما القادمة".

وأضاف "تبدأ الحالة الجوية، من جهة عمان والإمارات واليمن ثم والمرتفعات الجنوبية ثم الربع الخالي ثم بقية المناطق.. عسى الله يتممها".

يُذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

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