مقتطفات من أقوال ملوك المملكة.. «أقوالهم وعد.. لأغلى بلد»

الرياض - محمد عبدالله - نشرت جامعة أم القرى بعضا من أقوال ملوك المملكة العربية السعودية، وما أثمرت عنها من أحداث حققت أمن ورخاء المواطن، بمناسبة الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للمملكة.

ومن ضمن تلك الأقوال ما قاله الملك المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله: "لا كبير عندي إلا الضعيف حتى آخذ له الحق، ولا ضعيف عندي إلا الظالم حتى آخذ الحق منه".

وختمت الجامعة بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – والتي قال فيها: "هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجا ناجحا ورائدا في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك".

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